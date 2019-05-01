كل ما تريد معرفته.. شروط ومستندات وقيمة المصروفات للتقديم بالمدارس اليابانية

كتب: أمنية سعيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019- 2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

ووضعت المدارس عددا من الشروط والأحكام العامة تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

1- يجب أن يكون ولي الأمر والطفل مصريي الجنسية.

2- تقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي يجري تشغيلها العام...