كل ما تريد معرفته.. شروط ومستندات وقيمة المصروفات للتقديم بالمدارس اليابانية

كتب: أمنية سعيد
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019- 2020، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.
ووضعت المدارس عددا من الشروط والأحكام العامة تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:
1- يجب أن يكون ولي الأمر والطفل مصريي الجنسية.
2- تقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي يجري تشغيلها العام...
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