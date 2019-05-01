شرطة فرنسا تعتقل 200 شخص في مواجهات "يوم العمال"



اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 200 شخص، الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت بين الشرطة ومتظاهرين احتشدوا في العاصمة باريس بمناسبة يوم العمال، احتجاجا على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذي تجمعوا وسط باريس، وفق ما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في العاصمة الفرنسية، الأربعاء.

وشاركت نقابات عمالية ومحتجون من حركة "السترات الصفراء" في احتجاجات في أنحاء فرنسا، بعد أيام من طرح ماكرون اقتراحات سياسة تشمل تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات يورو (5.58مليار يورو).

وذكرت رويترز...