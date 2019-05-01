كتب: رضوى هاشم
قال أشرف محيي الدين مدير منطقة الهرم الأثرية، إن الشاب الذي تسلق الهرم الأكبر خوفو، اليوم، وصل إلى المنطقة الأثرية في السابعة صباحًا عبر الناحية الغربية.
الأمن تتبع الشاب خلال تسلله لكنه تسلق الهرم بسرعة.. وحاول إقناعه بالنزول حفاظًا على سلامة الزوار
وأضاف محيي الدين لـ"الوطن" أن أمن المنطقة تتبع الشاب خلال تسلقه الهرم، إلا أنّه تسلقه بسرعة، وفور صعوده بدأ إلقاء الحجارة على أمن المنطقة.
وعن استمرار الواقعة لمدة ساعة، أوضح مدير منطقة الهرم الأثرية، أنّه حفاظًا...
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منطقة الهرم: متسلق "خوفو" انتزع "المثلث الخشبي" وألقاه على الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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