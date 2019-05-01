بالفيديو.. مجلس الوزراء يبرز إنجازات كامل الوزير في قطاع السكة الحديد

كتبت: زهرة مسعود نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، فيديو يوضح إنجازات هيئة سكك حديد مصر، بقيادة وزير النقل، الفريق كامل الوزير، وذلك في إطار حرصه على تطوير خدمات هيئة السكك الحديدية في مصر، حيث تمتلك الهيئة الشبكة الأكبر للمواصلات في أفريقيا، لذلك يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا بتطوير هذا المرفق الحيوي، فقد بدأت الهيئة في تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وتعرض لكم "البوابة نيوز" أهم الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير الخدمات لمستخدمي...

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