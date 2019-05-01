زاخاروفا: الحديث عن هرب مادورو مزيف كزيف الحديث عن هروب الأسد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه "يتصل بعض الصحفيين الأميركيين، ويطلبون التعليق على تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حول محاولة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الفرار من كاراكاس".
وفي تصريح لها على احد مواقع التواصل الإجتماعي، أوضحت زاخاروفا أنها "علقت على هذا الموضوع في مرة سابقة، وأكدت أن ذلك على ما يبدو، جزء من خطة تحطيم معنويات الفنزويليين، وخاصة الجيش".
ولفتت الى أنه "اسمحوا لي أن أذكركم بأن الأخبار حول فرار الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته إلى روسيا" كانت تسرّب بانتظام إلى المجال الإعلامي مع بداية وإبان الأزمة السورية".
وكان وزير خارجية أمريكا مايك بومبيو، قد زعم بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو كان مستعدا لمغادرة البلاد أثناء المحاولة الانقلابية ضده، لكن روسيا ثنته عن ذلك وأقنعته بالبقاء.
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