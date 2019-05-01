النشرة: العثور على اسلحة وذخائر يبنها صورايخ "تاو" جنوب سوريا

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "الجهات الامنية السورية في المنطقة الجنوبية لسوريا عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة ضمن مستودعات تحت الأرض وتشمل ​الاسلحة​ ​صواريخ​ أمبركية الصنع نوع "تاو" مضادة للدروع وصواريخ "لاو" محمولة على الكتف وصواريخ مالوتكا”إضافة إلى أجهزة تحديد موقع وأجهزة تسديد بصرية وأجهزة منظار لقواعد صواريخ مالوتكا إضافة إلى قوالب "تي إن تي" شديدة الانفجار ومدافع هاون بعيارات مختلفة وقذائف أر بي جي بنوعيها الخارق للدروع والفراغي المتفجر وقنابل دفاعية وهجومية وقنابل من نوع أ جي سي".

كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر قاربت عشرات الآلاف من ذخيرة رشاشات 7ر12 مم و5ر14 مم و23 مم مضادة للطيران والبنادق الآلية منها بنادق أم 16 أمريكية المنشأ وقناصات من نوع جي 3 ومسدسات وقذائف مدفعية الفوزليكا وهاون بعيارات 120و80 و60 مم إضافة لذخائر أسلحة متوسطة متمثلة برشاشات مضادة للطيران 23 مم و7ر12 مم ودوشكا والميني دوشكا و "بي كي سي" وقواعد رشاشات.