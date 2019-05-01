وزير العدل الاميركي: ما زال هناك احتمال لتدخل روسي محتمل في الانتخابات المقبلة

أكد وزير ​العدل​ الأميركي ​وليام بار​ أنه "ما زال هناك احتمال لتدخل روسي محتمل في ​الانتخابات​ المقبلة وأدعم أي جهد لمنع ذلك"، مشيراً الى أنه "أنا ونائبي حددنا 4 انواع من المواد الأمنية الحساسة التي يتعين حجبها في ​تقرير​ مولر".

وأوضح بار أن "معظم ما تم حجبه في تقرير مولر كان في الجزء الأول المتعلق باحتمال تدخل ​روسيا​ بالانتخابات"، مشيراً الى أن "تحقيق مولر استنتج عدم وجود أي تعاون بين أي من مساعدي الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وروسيا".

وشدد على "أننا لم نفهم لماذا لم يصل المحقق مولر إلى استنتاج نهائي بشأن إعاقة ترامب لإنفاذ العدالة"، مؤكداً "أنني رأيت أن المصلحة العامة كانت تقتضي عدم نشر التقرير كاملا".

ولفت الى أن "رسالة مولر لي أوضحت قلقه مما توصلت إليه أنا في الموجز الذي أعددته بشأن تقريره"، مؤكداً "انني أدعم أي جهود لمنع أي تدخل روسي محتمل في أي انتخابات أميركية مقبلة".

واعتبر أن "مولر قام بعمل ممتاز في تحقيقه الخاص بالتدخل الروسي المحتمل في ​الانتخابات الأميركية​".