مجدلاني: نتمنى الالتزام باحترام المقامات الدينية والتعاطي بمسؤولية واخلاق

تمنى النائب السابق ​عاطف مجدلاني​ ان "يتم الالتزام باحترام المقامات الدينية والتعاطي بمسؤولية واخلاق، لأن التجريح من دون وجه حق لا يدين الا صاحبه".

ولفت مجدلاني تعليقا على كلام تناول المتروبوليت الياس عودة الى "أنني تلا اريد التوقف كثيرا حول مضمون ما قيل، لأنه كلام سخيف لا يستحق ان يتم تكراره ولو من باب التصحيح، لكنني سأكتفي بالقيام بما يمليه علي الواجب والضمير في قول كلمة حق في سيدنا المطران عودة، الذي يقف وراء نجاح مؤسسات إنسانية ناجحة، لا يكمن سر نجاحها بحجمها واستمراريتها، بقدر ما يكمن في تعاطيها الإنساني مع المرضى والمحتاجين. وقد تحول ​مستشفى​ القديس جاورجيوس بقيادة سيدنا عودة الى صرح علمي وانساني يخدم المجتمع بلا تفرقة، وهو مدعاة فخر لنا جميعا، خصوصا ابناء ​الكنيسة الارثوذكسية​".

وأشار الى أن "​المطران الياس عودة​ ليس مجرد راع صالح للرعية، بل انه ضمير الرعية وحارس حقوقها، وهو من اجل ذلك، وإذا قيض له ان يختار اسما او يقترح شخصية لموقع عام، فانه يتصرف وفق ضميره وحكمته، وهو، ولله الحمد، صاحب ضمير حي وحكمة عميقة، ولذلك تأتي خياراته صائبة ولمصلحة ​لبنان​ وأبناء الطائفة".

وأكد مجدلاني أن "ما نتمناه ان يلتزم الجميع آداب الحديث عندما يتوجهون في كلامهم الى رجل بصفات المطران عودة، ومن يريد ان يلفت النظر اليه بهذا النوع من التجني، نؤكد له انها طريق خاطئة لن تقوده سوى الى المزيد من التهميش والاهمال".