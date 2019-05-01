الأبيض: المتروبوليت عودة خط أحمر لدى الطائفة الأرثوذكسية

إستغرب رئيس "المجلس الأرثوذكسي ال​لبنان​ي" ​روبير الأبيض​ "التطاول المستمر والتهجم على المقامات الروحية، وهذا لم يعد يحتمل وممنوع منعا باتا"، وتوجه إلى "كل السياسين والشخصيات والأحزاب والتيارات الكرام في لبنان ومهما علا شأنهم، بأن المتروبوليت ​الياس عودة​ خط أحمر لدى ​الطائفة الأرثوذكسية​ في لبنان".

وطالب من تعرض للمتروبوليت عودة بالاعتذار منه عبر "كل ​وسائل الاعلام​". كما طالب "كل الأحزاب والتيارات السياسية بعدم التدخل بشوؤن الكنيسة داخليا".