الأبيض: المتروبوليت عودة خط أحمر لدى الطائفة الأرثوذكسية

إستغرب رئيس "المجلس الأرثوذكسي اللبناني" روبير الأبيض "التطاول المستمر والتهجم على المقامات الروحية، وهذا لم يعد يحتمل وممنوع منعا باتا"، وتوجه إلى "كل السياسين والشخصيات والأحزاب والتيارات الكرام في لبنان ومهما علا شأنهم، بأن المتروبوليت الياس عودة خط أحمر لدى الطائفة الأرثوذكسية في لبنان".
وطالب من تعرض للمتروبوليت عودة بالاعتذار منه عبر "كل وسائل الاعلام". كما طالب "كل الأحزاب والتيارات السياسية بعدم التدخل بشوؤن الكنيسة داخليا".
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