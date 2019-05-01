المطران مطر: العدالة تكوّن الأوطان ونريد لبنان دولة الحق

رأى المطران بولس مطر، خلال العشاء السنوي الذي اقامته جمعية خريجي كلية الحقوق في ​جامعة الحكمة​، أن " العدالة هي ما تكوّن الأوطان، والعدالة خلّصت ​ايطاليا​ واصلحت ال​سياسة​ فيها. واذا كانت لدينا عدالة، يكون لدينا وطن"، وقال " ليس عن عبث أن المطران المؤسس يوسف الدبس انشأ مدرسة الحقوق قبل 140 عاماً، يوم كان الشرق يفتّش عن مصيره من جديد، وذلك بهدف أن نكون مواطنين لا رعايا في ​لبنان​ والشرق. لذلك، كانت الرؤية الكبيرة للمطران الدبس بالقول "فتّشوا عن الحقوق يكون لديكم الوطن". ودستور لبنان من افضل الدساتير في محيط يبحث عن دول الحق و​الدستور​، ولا يجب ان تضيع دولة الحق والحضارة عندنا، بل أن نستعيد وطننا القائم على القانون والحق، وهناك مسؤولية كبيرة لخريجي الحكمة في هذا السياق، ويجب ان يكون اللقاء دائماً من أجل لبنان الحرية والحق، الدولة المخلصة للشرق بأكمله".

العشاء السنوي أقيم برعاية مطر ولي جامعة الحكمة، برعاية وحضور وزير ​العدل​ البيرت سرحان والنواب ​ابراهيم كنعان​، ​هادي حبيش​، رولى الطبش جارودي، ورئيس جامعة الحكمة الأب الدكتور ​خليل شلفون​، وعميد كلية الحقوق في الجامعة الدكتور مارون بستاني، ورئيس جمعية الخريجين النقيب ​انطونيو الهاشم​ واعضاء الهيئة الإدارية، والنقباء السابقون للمحامين في ​بيروت​ سليم الأسطا،نهاد جبر، وأمل الحداد، وحشد من اهل القانون والاعلام.

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