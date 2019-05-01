غريب: سنستمر في متابعة المسيرة ضد نظام المحاصصة

اشار رئيس الحزب الشيوعي ​حنا غريب​ في كلمة له خلال تظاهرة عيد ​العمال​ ​وسط بيروت​ إلى اننا "نقوم باحياء ​عيد العمال​ في ساحة الشهداء لأن العمال هم عنوان التضحية والشهادة"، مؤكدا اننا "سنستمر في متابعة المسيرة ضد نظام المحاصصة لتحرير كل ال​لبنان​يين من معتقلات هذا النظام ومن اجل بناء دولة ديمقراطية ذات اقتصاد منتج وتأمين فرص عمل واخراج لبنان من الوضع ​الاقتصاد​ي الذي يعاني منه".

وراى غريب أنه "يجب الخلاص من هذا الاقتصاد الريعي التابع الذي يشكل أحد ادوات الارتهان في قرارنا الوطني للضغوط الاميركية والغربية"، مشيرا الى ان "​الحكومة​ تجتمع لاقرار مشروع موازنة تقشفية تضرب فيها حقوق العمال فلا تتردد بمحاولة اقتطاع جزء من رواتبهم"، داعيا العمال "للوحدة والنضال من اجل اسقاط هذه السياسات الافقارية"، معتبرا ان "هذه ​الموازنة​ تخدم المصارف واصحاب الشركات الكبيرة لانها اعفتهم من الضريبة التصاعدية".

واعلن غريب ان "قرار البقاء في الشارع بدء من اليوم وحتى 4 ايار ليس الا خطوة تصعيدية باتجاه شتى اشكال التحركات الشعبية المتزامنة مع الاجتماعات الحكومية".