غريب: سنستمر في متابعة المسيرة ضد نظام المحاصصة

اشار رئيس الحزب الشيوعي حنا غريب في كلمة له خلال تظاهرة عيد العمال وسط بيروت إلى اننا "نقوم باحياء عيد العمال في ساحة الشهداء لأن العمال هم عنوان التضحية والشهادة"، مؤكدا اننا "سنستمر في متابعة المسيرة ضد نظام المحاصصة لتحرير كل اللبنانيين من معتقلات هذا النظام ومن اجل بناء دولة ديمقراطية ذات اقتصاد منتج وتأمين فرص عمل واخراج لبنان من الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه".
وراى غريب أنه "يجب الخلاص من هذا الاقتصاد الريعي التابع الذي يشكل أحد ادوات الارتهان في قرارنا الوطني للضغوط الاميركية والغربية"، مشيرا الى ان "الحكومة تجتمع لاقرار مشروع موازنة تقشفية تضرب فيها حقوق العمال فلا تتردد بمحاولة اقتطاع جزء من رواتبهم"، داعيا العمال "للوحدة والنضال من اجل اسقاط هذه السياسات الافقارية"، معتبرا ان "هذه الموازنة تخدم المصارف واصحاب الشركات الكبيرة لانها اعفتهم من الضريبة التصاعدية".
واعلن غريب ان "قرار البقاء في الشارع بدء من اليوم وحتى 4 ايار ليس الا خطوة تصعيدية باتجاه شتى اشكال التحركات الشعبية المتزامنة مع الاجتماعات الحكومية".
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