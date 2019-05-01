جعجع: حان الوقت لإطفاء النار والمحاسبة تتم في صناديق الاقتراع

اشار رئيس حزب القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ الى اننا "قلنا أن لا وزارات حقيرة وأتى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ ليؤكد هذا الأمر، فبعدما كانت ​وزارة العمل​ هامشية ها هو يؤكد ان الانسان من يصنع الوزارة وليس العكس"، معتبرا ان "كل الناس تشهد لوزراء ونواب القوات لحسن ادارتهم ونظافة كفهم، وكان بإمكاننا ان ننادي مع المنادين ونطالب بدخول السارقين السجون وأن ندعي للثورة، ولكن هل نتناسى ان النار في البيت الآن ونعمل ان نظهر كأبطال، ولكن هذه ليس ثقافتنا ولا طريقتنا".

وفي كلمة له خلال لقاء "كرامة العامل اللبناني" في معراب، إعتبر جعجع أن "الوقت الآن هو لإطفاء النار والمحاسبة تتم في صناديق الاقتراع"، مشيرا الى ان "الأنظمة التي اعتمدت ​الاقتصاد​ الموجه كانت اكثر من ظلمت الطبقة ​العمال​ية وهدمت حقوقها وكانت حرية العمال هي الأنقص فيها"، متسائلا: "كم من الشعارات تطلق بإسمكم أيها العمال يوميا وانتم منها براء".

وشدد جعجع على ان "القوات يوم انهارت الدولة حملت هم العمال بقلبها وضميرها واسست مؤسسات اجتماعية كثيرة تدعم العمال من دون ان تعلنها حرباً على ارباب العمل وطواحين الهواء واعلنتها حرباً على الاحتلال".