أسامة سعد: لا بد من بناء الحركة الشعبية الجماهرية والمعارضة الوطنية لانقاذ لبنان

أكد أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد أنه "من اجل انقاذ لبنان لا بد من بناء الحركة الشعبية الجماهرية والمعارضة الوطنية الفعالة وتصعيد النضال من اجل التغيير الشامل في كل المجالات، للتوجه نحو اقتصاد منتج لا اقتصاد ريعي".
وفي كلمة له خلال تظاهرة عيد العمال في وسط بيروت، اوضح سعد أنه "لا بد من إقامة الدولة المدنية الديمقراطة العصرية بدلا من نظام المحاصة والاستغلال".
وشدد على أنه "يجب التوجه الى الشارع يا شباب لبنان وعمال لبنان وأحرار لبنان من أجل الانقاذ والتغيير الشامل في البلاد".
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