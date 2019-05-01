أسامة سعد: لا بد من بناء الحركة الشعبية الجماهرية والمعارضة الوطنية لانقاذ لبنان

أكد أمين عام "​التنظيم الشعبي الناصري​" النائب ​أسامة سعد​ أنه "من اجل انقاذ ​لبنان​ لا بد من بناء الحركة الشعبية الجماهرية والمعارضة الوطنية الفعالة وتصعيد النضال من اجل التغيير الشامل في كل المجالات، للتوجه نحو ​اقتصاد​ منتج لا اقتصاد ريعي".

وفي كلمة له خلال تظاهرة ​عيد العمال​ في ​وسط بيروت​، اوضح سعد أنه "لا بد من إقامة ​الدولة المدنية​ الديمقراطة العصرية بدلا من نظام المحاصة والاستغلال".

وشدد على أنه "يجب التوجه الى الشارع يا شباب لبنان وعمال لبنان وأحرار لبنان من أجل الانقاذ والتغيير الشامل في البلاد".