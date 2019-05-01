ميريام سكاف: الدولة ليست مفلسة بل منهوبة

اعتبرت رئيسة "الكتلة الشعبية" ​ميريام سكاف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه إلى حين ظهور شفافية أرقام ​الموازنة​ "لا يمكن إلا أن نكون مع العسكر الذي أدخر تعب السنين سنداً لآخر العمر، وأن نقف عند خدمة جنود بعيداً عن أهلهم".

وأوضحت أنه "بسبب تضارب معلومات الوزراء، في أول جلسة لمناقشة الموازنة، يجب أن نصدق المواطنين أكثر"، لافتة إلى أن "العبارة الوحيدة التي صدقناها من الوزراء أن الدولة ليست مفلسة بل منهوبة".