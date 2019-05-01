الجراح: ما أشيع في وسائل الإعلام حول المس بالرواتب لا أساس له

أكد وزير الإعلام ​جمال الجراح​ أن كل ما أشيع في وسائل الإعلام حول المس في الرواتب لا أساس له من الصحة، مشدداً على أن ​مجلس الوزراء​ لم يصل إلى ​النقاش​ في هذه الأمور، كما أنه من المستبعد أن تطالها التخفيضات.

وفي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في ​السراي الحكومي​ برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، لفت الجراح إلى أن هناك إجماعاً على إقرار ​الموازنة​ في أقرب وقت، بالإَضافة إلى تخفيض العجز وتحفيز النمو.

وشدد الجراح على أن النقاش في مجلس الوزراء جدي وعميق، مشيراً إلى البدء في صياغة أفكار مهمة لتحفيز النمو وضبط الإنفاق، كاشفاً أنه تم إقرار بعض البنود وغداً سيستكمل النقاش، كما سيكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل.