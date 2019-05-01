زار وفد من تجمع العلماء المسلمين، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وبعد اللقاء لفت المسؤول عن العلاقات الخارجية في التجمع الشيخ ماهر مزهر إلى أن "البحث تناول شؤونا إسلامية ووطنية، وكانت وجهات النظر متطابقة، وتباحثنا في موضوع الإعلام الذي وصل فيه التسيب اللاأخلاقي إلى حد قارب الحرمات الدينية ومس بمجتمعاتنا التي تذخر بالقيم الدينية على اختلاف طوائفها ومذاهبها، الأمر الذي يحتاج إلى تحرك عاجل من المرجعيات الروحية لوضع حد لهذا الفلتان".
وأشار إلى أن اللقاء تناول "الوحدة الوطنية وضرورة ترسيخها لمواجهة المؤامرة الصهيونية الساعية لزرع الفتنة في وطننا، وعرضنا له خطوات التجمع من خلال اللقاء التشاوري للمرجعيات الروحية الذي يضم ممثلين للمرجعيات الروحية، للعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية ومواجهة محاولة استغلال البعض للمسألة الطائفية أو المذهبية للهروب من المساءلة في موضوع مكافحة الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من العلماء المسلمين زار الشيخ أحمد قبلان: ترسيخ الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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