النشرة: إعتصام عند مدخل بعلبك للمطالبة بتأمين فرص عمل للشباب

نفذ ناشطون تحت "شعار هويتنا تجمعنا" اعتصاما على الطريق الدولي مدخل ​بعلبك​ للمطالبة بالحقوق المسلوبة وتامين فرص عمل للشباب. وقد ألقيت كلمات شددت على ضرورة تأمين فرص عمل وإصدار ​العفو العام​ ووقف الهدر في أموال الشعب.

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