نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة: غدا يوم تدريس عادي

أعلنت ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​ أن "غدا يوم تدريس عادي في المدارس الخاصة"، ودعت الجمعيات العمومية إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، والفروع إلى تفعيل مجالس المندوبين تحضيرا لاتخاذ خطوات تصعيدية. وشددت على أنها تؤيد المطالب المحقة للقطاعات كافة.

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