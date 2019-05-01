بـ14 ألف جنيه وجاهزة للتسليم.. بدء حجز شقق الإسكان الإجتماعي لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، لمدة شهر استقبال مقدمات جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الـ11، بجانب الاستمرار في شراء كراسات الشروط المخصصة للحجز، من مكاتب البريد على أن يكون التقديم إلكترونيا، من خلال اضغط هنا.

المدن

الوحدات في المناطق التالية: (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحي الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بني سويف– الضمرانية بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا– أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط– طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر– الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم).

ويمكن التعرف على أماكن سحب كراسات الشروط من هنا.

المواصفات والأسعار:

يتضمن الطرح ما يزيد على 20 ألف وحدة بمساحات موحدة 90 مترًا، (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه، بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5% من قيمة الوحدة السكنية، على أن تكون هذه الأسعار قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 10%، وتصل دفعة جدية الحجز إلى 14 ألف جنيه.

وطرحت الوزارة الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي نهاية 2018 بسعر 225 ألف جنيه للوحدة الـ90 مترًا، و184 ألف جنيه للوحدة الـ75 مترًا، لكن وزارة الإسكان قررت طرح الإعلان الـ11 بسعر أقل يصل إلى 41 ألف جنيه عن سابقه لحرص الدولة وجهودها المبذولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، والتي تتضمن تسهيلات في سعر الوحدة، وطريقة التمويل، فضلاً عن أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

الشروط:

الدخل:

-الحد الأقصي لدخل العازب 4200 جنيه.

-الحد الأقصي لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- جدية الحجز 14 ألف جنيه.

- 40 ألف جنيه الحد الأقصى لدعم كل مواطن.

الشروط العامة:

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها.

الأوراق المطلوبة:

1- العازب:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل.

- بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي.

- برنت تأمينات اجتماعية.

-وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء.

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2- المتزوج:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة تكون سارية

- مفردات مرتب الزوج والزوجة لو كانت تعمل.

- قسيمة الزواج

- شهادات ميلاد الأطفال.

3- الأرامل والمطلقات:

- صورة الرقم القومي.

- بيان معاش إن وجد.

- شهادة الوفاة.

-قسيمة الطلاق.

- صورة عقد الإيجار.

- شهادات ميلاد الأطفال.

- بالنسبة للمطلقة لو كانت لا تتقاضي نفقة، لا بد من إحضار مستند من بنك ناصر أو الشؤون الاجتماعية يثبت ذلك.

4- ذوو الاحتياجات الخاصة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند الإعاقة.

- وصل مرافق

- مفردات مرتب إن وجد.

- برنت تأمينات إن وجد.

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