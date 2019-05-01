تموين القليوبية: توريد 14 ألف و630 طن قمح حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية، عن توريد 14 ألف و630 طن قمح على مدى 16 يوما منذ إطلاق موسم الحصاد في منتصف الشهر الماضي، وذلك في صوامع مسطرد وبنها وبنكر الهدى بشبرا الخيمة.

وقال وكيل مديرية التموين، إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن القمح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، إنه جرى رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة لتصل إلى 212 ألف طن، بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة التي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن.

مشيرا إلى أن أماكن استقبال القمح بالمحافظة هي "صوامع مسطرد، بنكري الهدى، وشونة مطحن بنها، وصوامع بنها" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية كجهة تسويقية، و"هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري" التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.