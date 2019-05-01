مصطفى الفقي يبحث سبل التعاون بين مكتبة الإسكندرية ومتاحف العلوم في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ناقش الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، سبل التعاون بين المكتبة ومجموعة متاحف العلوم في بريطانيا برئاسة "دام ماري" بهدف نشر الثقافة العلمية بين فئات المجتمع.

وقال "الفقي"، في تصريح صحفي اليوم، إن مكتبة الإسكندرية تولي أهمية خاصة لنشر العلوم، من خلال التعاون الكثيف مع المدارس، والانخراط في العديد من الروابط العلمية دوليا، وتقديم أنشطة ومطبوعات عديدة في هذا المجال.

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وأضاف أن متحف العلوم في بريطانيا يرصد جانبا مهما من تطور الحضارة الإنسانية، ويعكس ما حققه الإنسان على مدار عقود طويلة من تغيير في الحياة بفضل توالي الاكتشافات العلمية في كافة المجالات، ودعا إلى الاستفادة من خبرة المتحف في تصميم برامج للتعلم تساعد علي نشر الثقافة العلمية بين مختلف الأعمار، ومراعاة التباين بين الأفراد في مستوى المعرفة بالعلوم.

من جانبها أكدت دام ماري رئيسة مجموعة متاحف العلوم في بريطانيا، أهمية التعاون في نشر الثقافة العلمية، ودعم تواصل فئات المجتمع المتباينة مع العلوم، والتأكيد على أهمية التعليم في هذا المجال.

واستعرضت رئيس متاحف العلوم البريطانية الأنشطة العلمية التي تعد بمناسبة مرور خمسين عاما على هبوط مركبة الفضاء أبوللو علي سطح القمر في ٢٠ يوليو عام ١٩٦٩، لافتة إلى أن متحف العلوم سينظم العديد من الأنشطة العلمية التي تناسب مختلف الأعمار بهذه المناسبة خلال شهر يوليو المقبل.