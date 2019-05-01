صور.. محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق كابلات الكهرباء في المستشفى الجامعي

محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات - الخليج 365:

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، يرافقه اللواء جمال شكر مدير الأمن، موقع حريق شب في بعض كابلات الكهرباء بالمبنى الرئيسي بمستشفى أسيوط الجامعي للوقوف على تداعيات الحادث، وجاهزية جامعة أسيوط والمستشفيات الجامعية للتعامل مع تلك الحوادث والحد من مخاطرها معلنًا تقديم كافة الدعم والمساعدة للجامعة في مواجهة أي طارئ.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بنشوب حريق محدود في بعض كابلات الكهرباء بالمبنى الرئيسي بمستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وتشغيل مصادر الكهرباء البديلة بالجامعة لمنع تعطل العمل بأقسام المستشفى.

وتوجه محافظ أسيوط لتفقد آثار الحريق واطمئن من الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تداعيات الحادث وكيفية التعامل مع تلك الأمور الطارئة، وكذلك آلية انتظام سير العمل داخل المستشفى الرئيسي واستخدام مولدات ومصادر الكهرباء البديلة بالمستشفى.