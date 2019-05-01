أمها اعتادت ممارسة الرذيلة وقتلت شقيقها.. قصة "بسملة" ضحية التسول في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"4 سنوات فقط" هو عمر طفلة لا تدري عن عالمنا شيئًا إلا أنها جاءت من رحم أم اعتادت ممارسة الرزيلة، وحملت سفاحًا فقتلت ابنها، وتركت طفلتها لتستخدمها في التسول، حتى جاءها الخلاص على يد القائمين على خط نجدة الطفل في محافظة كفر الشيخ وسلموها لدار الرعاية.

وأعلن عمرو العباسي، مشرف خط نجدة الطفل في جمعية سيدات أعمال المستقبل بمدينة فوه في كفر الشيخ، والتابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، تسليم طفلة عمرها 4 سنوات، بدون بيانات وأوراق ثبوتية استخدمتها والدتها في أعمال تسول، إلى دار الرعاية بمدينة دسوق.

وأكد مشرف خط نجدة الطفل، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نيابة مركز سيدي سالم، أمرت بتسليم الطفلة لدار الرعاية، واستخراج كافة الأوراق الثبوتية لها، وأطلق عليها اسم "بسملة".

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وقال "العباسي"، إنه بعد التنسيق مع محمد عز، منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة في كفر الشيخ، جرى تكليف محمد النجار، أخصائي خط نجدة الطفل، بمتابعة البلاغ الوارد للخط الرئيسي بالقاهرة، بخصوص "بسملة"، بعدما جرى رصد موضوعها ونشره عبر موقع "الخليج 365".

وأضاف أنه تبين من خلال متابعة أخصائي خط نجدة الطفل في كفر الشيخ، ووفق تحقيقات نيابة مركز سيدي سالم، أن الطفلة استخدمتها أمها في أعمال التسول، ولا تحمل أية أوراق ثبوتية أو بيانات هوية، نظرًا لأن أمها حملت فيها سفاحًا.

وتابع "العباسي" تبين أن الأم متهمة أيضًا بقتل طفلها بعدما ألقته في مقابر قريتها.

وكان "الخليج 365" نشر تقريرًا بعنوان "مارست الرذيلة مع الجميع.. حبس الأم المتهمة بإلقاء جثة نجلها بالمقابر في كفر الشيخ"، يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، وتكشف تفاصيله عدم وجود أوراق تثبت هوية الطفلة، ووفق ذلك جرى رصده بمعرفة مسئولي خط نجدة الطفل.