مع بدء التحصيل الإلكتروني.. كيف تحصل على بطاقة ميزة مجانًا وطرق شحنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تبدأ 5 بنوك، غدا الخميس، إصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وخصوصا كارت ميزة الوطني، مجانًا، وذلك لمدة 6 أشهر بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، من أول مايو الجاري.

والبنوك الخمسة هي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي.

والبطاقة مسبقة الدفع، لا تحتاج إلى فتح حساب بنكي، ويحصل عليها العميل من البنك، ويشحنها بالمبلغ الذي يريده، من أجل استخدامها في سداد مدفوعاته الإلكترونية.

ولا تستخدم بطاقة "ميزة" حتى الآن في الدفع عبر الإنترنت، لكن يمكن استخدامها في السداد والمشتريات من خلال ماكينات الدفع في المحلات والمصالح الحكومية.

ووفرت البنوك هذه البطاقات، مجانا، نظرا لوجود شريحة كبيرة من المواطنين، لا تمتلك بطاقات دفع إلكترونية.

وتتيح بطاقة ميزة نفس الخدمات المقدمة من شركتي فيزا، وماستر كارد، ولكن ميزة يتم استخدامها محليا فقط داخل مصر، فيما تتيح الشركتان الأخريان استخدام بطاقتهما داخل وخارج مصر.

ويعرض الخليج 365 جميع خطوات إصدار واستخدام وشحن بطاقة ميزة المدفوعة مقدما ومواصفاتها:

أولًا: خطوات الحصول على بطاقة "ميزة" المدفوعة مقدمًا:

- يتوجه المواطن الراغب في إصدار البطاقة لأي فرع من فروع بنوك مصر أو الأهلي المصري أو القاهرة، لتقديم طلب إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا، بصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل، ثم يحصل عليها مباشرة مجانًا من البنك.

- يتم إصدار البطاقة المدفوعة مقدما لأي مواطن بداية من سن 16 سنة.

- لا يشترط البنك على المواطن فتح حساب بنكي للحصول على ميزة المدفوعة مقدمًا.

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- يحصل العميل على كارت واحد.

- تصدر البطاقة دون طباعة اسم العميل عليها، ولكن في حال رغبة العميل طباعة اسمه على البطاقة يتم تقديم طلب للبنك ويتم إصدار بطاقة باسمه.

- يتم إعدام البطاقة غير المستلمة من العميل بعد مرور 3 أشهر.

ثانيًا: خطوات شحن البطاقة المدفوعة مقدمًا:

- يتم شحن البطاقة من خلال طريقتين فقط وذلك بعد تفعيلها لأول مرة وتحديد رقم سري، وهما:

1- شحنها من خلال إيداع الأموال عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر لها.

2- شحنها من خلال أي فرع من فروع البنك المصدر للبطاقة.

- الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة 10 آلاف جنيه يوميًا بحد أقصى 50 ألف جنيه شهريًا في بنك مصر، أما في البنك الأهلي يبلغ الحد الأقصى للسحب يوميا 20 ألف جنيه.

- يتيح بنك مصر الحد الأقصى للشراء اليومي والشهري 50 ألف جنيه من خلال نقاط البيع عبر البطاقة، فيما يتيح البنك الأهلي حدا أقصى للشراء اليومي عبر ماكينات نقاط البيع محليًا 30 ألف جنيه بحد أقصي شهري 50 ألف جنيه.

- تتم إضافة رسوم في حالة الاستفسار عن الرصيد أو السحب النقدي من ماكينات غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.

- يتيح البنك الأهلي استلام الحوالات الواردة من الخارج على بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا.