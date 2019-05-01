بشاي وحديد المصريين تلحقان بعز والسويس وترفعان أسعار الحديد في مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

على غرار شركتي حديد عز والسويس للصلب، رفعت شركتا بشاي للصلب أسعار بيع حديد التسليح بقيمة 160 جنيهًا للطن، وحديد المصريين 200 جنيه، بحسب ما قاله خالد الدجوي رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد لمصراوي.

وبحسب الدجوي، فإن السعر الجديد لطن الحديد بشركة بشاي للصلب لشهر مايو الجاري ارتفع إلى 11760 جنيها تسليم أرض المصنع، مقابل 11600 جنيه للطن.

وارتفع حديد المصريين إلى 11750 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، مقابل 11550 جنيه للطن.

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وكانت شركتا حديد عز والسويس للصلب، أعلنتا أمس الثلاثاء، أسعار البيع الجديدة لمنتجاتهما خلال شهر مايو بزيادة تصل إلى 180 جنيها للطن بحديد عز ليصل إلى 11780 جنيها، وبزيادة 250 جنيها للطن في السويس للصلب ليصل إلى 11750 جنيها، بحسب ما قاله الدجوي لمصراوي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة فرضت مؤخرا رسوما مؤقتة على واردات حديد التسليح وخامات البليت، من أجل حماية المصانع الكبيرة المتكاملة، ورفضت مصانع الدرفلة الرسوم على البليت لأنها ترفع تكلفة الإنتاج في مصانعهم.

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