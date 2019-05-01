السعودية وألمانيا يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، مع المتحدث الرسمي باسم الشئون الخارجية بالبرلمان الألماني عن حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، يورجن هاردت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، يورجن هاردت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الجبير مع هاردت والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية بالرياض، حيث بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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