السعودية وألمانيا يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

بحث عادل الجبير، وزير الدولة للشئون الخارجية، مع المتحدث الرسمي باسم الشئون الخارجية بالبرلمان الألماني عن حزبي الاتحاد المسيحيالديمقراطي والمسيحي الاجتماعي، يورجن هاردت، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الجبير مع هاردت والوفد المرافق له في مقر وزارة الخارجية بالرياض، حيث بحثا مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
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