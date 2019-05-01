المسماري: "القوات المسلحة الليبية تسيطرعلى 9% من المنشآت النفطية"

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة تسيطر حاليا على 90% من المنشآت النفطية.

وأضاف المسماري - في مؤتمر صحفي أن: "مئات الحقول النفطية تحت تأمين القوات المسلحة، وأن قوات الجيش الليبي تتقدم في منطقة عين زارة ونسعى لدخول أحياء في طرابلس".

ولفت إلى أن الميلشيات تمتلك صواريخ "سام -7 " المضادة للطائرات، كما أن هناك اشتباكات قوية بين الجيش الليبي والميليشيات الإرهابية في محيط طرابلس، موضحا

أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والمعدات.

وتابع: "رصدنا حشدا لميليشيات مصراتة الإرهابية التي تسعى للهجوم على مدينة صبراتة الليبية".

وأوضح "المسمارى"، أن القوات المسلحة حصلت على صواريخ "سام 7" من الإرهابيين، وهي صواريخ تشكل خطورة وتهدد الأمن الخارجي.

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يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الليبي عن تعزيزات عسكرية دفع بها إلى تخوم طرابلس، تمهيدا لما قال إنها عملية تطهير

آخر المناطق فيها، بعد أن تمت عملية استنزاف الميليشيات، بحسب تعبيره وتدمير قدراتها القتالية.

وقال المسماري إن الجيش الوطني حقق تقدما في محاور صلاح الدين وعين زارة، وهو ما يساعده على تحقيق نقاط اقتراب نحو الأحياء الرئيسية في قلب طرابلس.

وأظهرت مشاهد بثتها وحدة الإعلام التابعة للجيش الليبي جانبا من الاشتباكات التي دارت في خلة الفرجان، وكذلك تقدم الجيش في اتجاه منطقة صلاح الدين، حيث قال الجيش إنه أسر عددا من مقاتلي الكتائب التابعة لحكومة الوفاق، إضافة إلى مصادرة عدد من الآليات العسكرية والأسلحة بينها صواريخ "سام 7" المضادة للطائرات.