السعودية: الدوام الرسمي في رمضان 5 ساعات.. وإجازة عيد الفطر تبدأ 25 رمضان

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، سيكونلمدة 5 ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى
الساعة الثالثة مساءً.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ يوم 25 رمضان 1440 هـ.
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