السعودية: الدوام الرسمي في رمضان 5 ساعات.. وإجازة عيد الفطر تبدأ 25 رمضان

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أن الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، سيكون

لمدة 5 ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتىالساعة الثالثة مساءً.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ستبدأ يوم 25 رمضان 1440 هـ.