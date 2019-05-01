الملك سلمان يُكرّم وزير الداخلية بقرار ملكي من نوع خاص

كرّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفيد أخيه الشقيق نايف بن عبدالعزيز الذي سبقه إلى ولاية العهد، لكنه توفي قبل أن يتسنى له الملك، فأطلق جمعية خيرية تحمل اسمه وتخلد اسم جدّه.

وأمر العاهل السعودي، في سابقة لم يعهد بها من قبل،

بإنشاء جمعية خيرية باسم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ليكون اسمها مؤسسة عبدالعزيز بن سعود بن نايف الخيرية "النايفات".

كما وجه الملك سلمان بأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمراجعة مشروعي النظام الأساسي واللائحة الأساسية للمؤسسة.

جاء ذلك من باب تكريم أخيه الشقيق وحفيده، ودعم الأعمال الخيرية التي تهدف للعناية بخدمة الموروث الوطني للمملكة، وتعزيز الوعي به في المجتمع وتشجع الشباب وتطور قدراتهم.

يذكر أن الملك سلمان، هو الأخ الشقيق للملك فهد الراحل، وولي العهد السابقين سلطان بن عبدالعزيز ونايف بن عبدالعزيز.