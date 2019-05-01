رئيسة جورجيا ترفض فكرة بناء قاعدة عسكرية أمريكية في بلادها

أكدت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي أن بناء قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا أمر غير مستحسن وقد يُنظر إليه باعتباره استفزازًا.

وقالت زورابيشفيلي في تصريحات إعلامية في العاصمة الجورجية تبليسي نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء: "لا أعتقد أنه سيكون من المستحسن.. نحن لسنا بحاجة لاتخاذ خطوات يمكن أن تمثل استفزازات،

ولا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تكون مستعدة لامتلاك قاعدة عسكرية هنا من المحتمل أن تتسبب في إثارة ردود فعل من روسيا ومن الحركات الإرهابية التي تنشط بشدة في المنطقة".ووفقا لزورابيشفيلي، التي كانت دبلوماسية فرنسية سابقة ثم أصبحت بعدذلك أول امرأة تشغل منصب رئاسة جورجيا في ديسمبر 2018، فإن جورجيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن دون اتخاذ أية خطوات من شأنها أن تثير استفزاز الدول الأخرى.جدير بالذكر أن جورجيا والولايات المتحدة وقعتا "ميثاق الشراكة الاستراتيجية" في عام 2009، وتعزز تبليسي تعاونها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1994، حيث أعربت في العديد من المرات عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف.