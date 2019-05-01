رئيسة جورجيا ترفض فكرة بناء قاعدة عسكرية أمريكية في بلادها

أكدت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي أن بناء قاعدة عسكرية أمريكية في جورجيا أمر غير مستحسن وقد يُنظر إليه باعتباره استفزازًا.
وقالت زورابيشفيلي في تصريحات إعلامية في العاصمة الجورجية تبليسي نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء: "لا أعتقد أنه سيكون من المستحسن.. نحن لسنا بحاجة لاتخاذ خطوات يمكن أن تمثل استفزازات،
ووفقا لزورابيشفيلي، التي كانت دبلوماسية فرنسية سابقة ثم أصبحت بعد
جدير بالذكر أن جورجيا والولايات المتحدة وقعتا "ميثاق الشراكة الاستراتيجية" في عام 2009، وتعزز تبليسي تعاونها مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 1994، حيث أعربت في العديد من المرات عن رغبتها في الانضمام إلى الحلف.
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