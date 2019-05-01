بوتن يوقع أمر تسهيل منح الجنسية الروسية لمواطني أوكرانيا

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأمر الذي يسمح بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطنين أوكرانيين، على الرغم من مخاوف كييف والدول الغربية من تفاقم الأزمة بين البلدين.

وحدد الأمر الذي نشر اليوم الأربعاء، فئات المواطنين الأوكرانيين الذين يمكنهم الحصول على جواز سفر روسي بينهم خصوصاً الذين يملكون أساساً تصريح إقامة روسي.

وتشمل فئات أخرى مواطنين أوكرانيين ولدوا في القرم ولكن تركوا تلك المنطقة، قبل أن تضمها روسيا إليها في مارس 2014.

وجاء في الأمر الذي وقعه بوتن، الإثنين الماضي، أن اجراءات التسريع تهدف إلى حماية "الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية".

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قليلة من فوز الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بالرئاسة الأوكرانية هذا الشهر.

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ولم يقدم الكرملين التهنئة للرئيس الجديد، وكان أول تصريح لبوتين بعد فوز زيلينسكي أن موسكو تفكر في تسهيل منح جميع الأوكرانيين الجنسية الروسية، ولكنه لم يستبعد عقد مباحثات ثنائية.

ورد زيلينسكي على تلميحات بوتن بشأن تسهيل إعطاء الجنسية لكل الأوكرانيين، مؤكداً أن الأوكرانيين يرفضون عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحهم الجنسية الروسية، واقترح بدوره منح جوازات سفر أوكرانية للروس الذي "يعانون" من "استبداد" بوتن.

وكان بوتن وقع في 24 إبريل، أمراً يسمح لمن يعيشون في مناطق الانفصاليين شرق أوكرانيا بالحصول على جواز سفر روسي خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب بذلك.