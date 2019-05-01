بومبيو: التدخل العسكري في فنزويلا "وارد في حال الضرورة"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا.
وأضاف بومبيو لشبكة "فوكس بزنس" الأربعاء، أن موقف الرئيس كان واضحاً تماماً وثابتاً. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضرورياً، فستقوم به الولايات المتحدة". ولكنه أضاف أن واشنطن تفضل الانتقال السلمي للسلطة في فنزويلا.
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كان زعيم المعارضة خوان جوايدو، دعا الشعب الفنزويلي إلى الخروج للشوارع، اليوم، للمشاركة في مسيرة وصفها بأنها ستكون "الأكبر" في تاريخ فنزويلا، وذلك بعد يوم من دعوته للجيش للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
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