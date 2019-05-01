رئيس سريلانكا يعتقد أن أجنبياً دبّر تفجيرات عيد الفصح

قال رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا إن شخصاً أجنبياً قد يكون الرأس المدبر لتفجيرات سريلانكا في عيد الفصح.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، عن سيريسينا تحذيره أيضاً من أن يكون تنظيم داعش الإرهابي وضع "استراتيجية جديدة" لاستهداف دول صغيرة.
كانت تفجيرات 21 أبريل الماضي على فنادق وكنائس في سريلانكا قد أسفرت عن سقوط أكثر من 250 قتيلاً بينهم 40 أجنبياً.
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