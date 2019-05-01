كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك تايلاند يعلن تعيين زوجته كملكة للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عيّن ملك تايلاند، مها فاجيرونجكورن، الذي سيتوجّ رسميًا يوم السبت، قرينته ملكة تايلاند.

وأعلن الملك، اليوم الأربعاء، في الجريدة الملكية، أن سوثيدا فاجيرالونجكورن نا أيوديا متزوجة قانونًا من الملك البالغ من العمر 66 عامًا، وهي الآن الملكة سوثيدا.

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وكما أوردت "فوكس نيوز"، فإنه على الرغم من أنها ظلت في نظر الجمهور منذ حوالي ثلاث سنوات، إلا أن المعلومات الرسمية عنها كانت قليلة.

وحسبما ورد، يُقال، إنها تبلغ من العمر 40 عامًا وعملت سابقًا كمضيفة طيران لشركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية.

انضمت إلى حارس القصر في العام 2014 وقائدة وحدة الحراسة الشخصية للملك، والتي تشغل حاليًا رتبة جنرال.