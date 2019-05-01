كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماعة هندوسية تطالب بحظر النقاب في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت جماعة هندوسية قومية متحالفة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، لمنع ارتداء النقاب بعد أن حظرته سريلانكا في أعقاب هجمات لإسلاميين متشددين.

وفرضت سريلانكا الحظر يوم الإثنين، لمساعدة قوات الأمن في التعرف على الأشخاص بموجب قانون طوارئ بدأ العمل به بعد هجمات يوم عيد القيامة على كنائس وفنادق، التي خلفت أكثر من 250 قتيلاً.

وكتبت جماعة شيو سينا بمومباي، في افتتاحية صحيفة سامانا تقول: "نرحب بهذا القرار ونطالب رئيس الوزراء ناريندرا مودي باتباع خطى سريلانكا، وحظر البرقع والنقاب في الهند".

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وقالت الجماعة الهندوسية المتشددة إن غطاء الوجه لا علاقة له بالإسلام، وإن مسلمات الهند اللائي يرتدينه يتبعن تقاليد العالم العربي، أين ترتديه النساء لحمايتهن من الشمس.

ورفضت وزارة الشؤون الداخلية التعليق.

وقال بعض زعماء المسلمين، إن حظر النقاب اعتداء على الحريات المدنية، وأن الطلب طرح الآن لتأجيج الخلافات قبيل التصويت في انتخابات عامة في الهند، التي تقطنها أغلبية من الهندوس.

ويمثل المسلمون نحو 14% من سكان الهند، وعددهم 1.3 مليار نسمة.