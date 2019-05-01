كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطاني يسكب الأحماض على نفسه أثناء النطق بالحكم عليه في المحكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب رجل بريطاني بجروح خطيرة بعد قام بغمر نفسه بالحامض أثناء الحكم عليه بتهمة الاحتيال في المحكمة.

وحكم على مارك مارشال، 54 عامًا، بالسجن لمدة عامين وأربعة أشهر بتهمة الاحتيال على الشيكات بقيمة 176 ألف دولار صباح الاثنين، في محكمة التاج الداخلية بلندن،

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عندما فتح زجاجة ماء معدنية وسكب مادة ضارة على وجهه.

وحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال شاهد في المحكمة، إن القاضي قد نطق الحكم لتوه وسمع مارشال يبكي ويصرخ.