كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العراقي يفكك عبوة ناسفة فى ميسان شرقي بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت القوات الأمنية العراقية، من تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حقل (الحلفاية) النفطي في محافظة ميسان، دون وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني عراقي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الأربعاء - إن "قوة من مكافحة المتفجرات في ميسان رفعت عبوة ناسفة عبارة عن لغم أرضي مزروعة في موقع شركة (بتروجاينا) في حقل الحلفاية النفطي ضمن ميسان".

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وأضاف المصدر أن عملية رفع المتفجرات تمت دون وقوع أي إصابات.