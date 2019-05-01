كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يخترقون حسابات مراسلي القنوات الإخبارية لنشر أخبار مضللة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر يمنية اختراق ميليشيا الحوثي لحسابات صحافيين ومراسلي قنوات إخبارية يغطون أخبار الحرب في الضالع، ويافع.

وقال مصدر يمني في صنعاء لـ24، إن "ميليشيات الحوثي اخترقت حسابات صحافيين ومراسلي قنوات إخبارية على فيس بوك لنشر أخبار مضللة"، موضحاً أن الميليشيات تبحث عن المستهدف ثم تستنسخ رقم بطاقة هاتفه، وتسترد الحساب الذي يصبح في يد الحوثيين دون لجوء إلى وسائل الاختراق الأخرى".

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ووصف مصدر حقوقي في صنعاء اختراق الحسابات الإلكترونية من قبل الحوثيين بأنه انتهاك صارخ للخصوصية.

وذكر صحافيون، أن حسابات مراسلي قناة "الغد المشرق" وإذاعة "هنا عدن" على فيس بوك تعرضت للاختراق من ميليشيات الحوثي التي نشرت بعدها أخباراً مُضللة عليها.