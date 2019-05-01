كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء الأمن في جنوب آسيا يقللون من تهديد "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولون وخبراء أمنيون من الهند وبنجلاديش، تهديدًا جديدًا بالعنف من قبل مجموعة إعلامية متحالفة مع تنظيم "داعش"، وأصروا على أن تدابير السلامة والمراقبة كافية لمنع المسلحين من شن هجوم على غرار سريلانكا في أماكن أخرى من جنوب آسيا.

أصدرت "المرسلات ميديا"، ​​ملصقًا يوم الثلاثاء يعرض صورة لخمسة مسلحين نفذوا هجومًا عام 2016 على مقهى في الجيب الدبلوماسي للعاصمة البنجلاديشية، دكا، وفقًا لمراقب الإرهاب العالمي الاستخباراتي SITE.

وأسفل الصورة الخاصة بالمتشددين الذين يظهرون وهم يحملون البنادق ومبتسمين، يوجد نص يوضح أن "جنود الخلافة" أو الخلافة في بنجلاديش والهند "لم يتم إسكاتها" وأن "غضب المجاهدين سيأتي بالدمار فجأة لك".

جاء الملصق، مكتوبًا باللغة الإنجليزية والهندية والبنجالية وتم إرساله عبر قناة تليجرام التابعة للمجموعة الإعلامية، في الوقت الذي حققت فيه السلطات في الهند وبنجلاديش في أنشطة محتملة ذات صلة بـ"داعش"، بينما كانت سريلانكا تطارد المشتبه بهم المرتبطين بتفجيرات يوم عيد الفصح المنسقة في الكنائس والفنادق التي قتلت 253 شخصا.

وقال إم كي نارايانان، الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجي في الهند، إنه بينما "لن يقرأ هذا باعتباره نذيرًا لما يجب عليهم فعله، فإن الرئيس دونالد ترامب يبالغ عندما يقول إن داعش قد انتهى".

وتحقق الشرطة في بنجلادش في انفجار قنبلة صغيرة مزعومة من تنظيم "داعش" أمام مركز للتسوق في دكا، أسفر عن إصابة ثلاثة من ضباط شرطة المرور يوم الاثنين.

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ومن جانبه، كشف مفتي محمود خان، المتحدث باسم كتيبة "التحرك السريع" في بنجلاديش، وهي قوة أمنية تركز على مكافحة الجماعات المتطرفة، لوكالة "أسوشيتيد برس"، أنه لم يضع "أي تركيز كبير" على التهديد الذي أصدرته المجموعة الإعلامية المتحالفة مع "داعش".

ورغم أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم دكا 2016 الذي أودى بحياة 22 شخصًا، من بينهم 17 أجنبيًا، إلا أن السلطات البنحلاديشية نفت مرارًا وتكرارًا وجود داعش في البلاد. وبدلاً من ذلك، ألقى المسئولون باللوم على المقاتلين المحليين من جماعة مجاهدين بنجلادش، أو جماعة "إم بي جي".

منذ ذلك الحين، ألقت السلطات القبض على العشرات من المشتبه فيهم وقتلتهم، وقالت، إن "جيه إم بي" قد ضعفت إن لم يتم القضاء عليها تمامًا.

وأضاف "خان": "ربما سيحاول قسم صغير خلق بعض المتاعب، هذا هو السيناريو في جميع أنحاء العالم، لكنه لم يعتقد أن أي مجموعة قادرة على خلق أي مشكلة كبيرة".

في الهند، اتخذت وكالة التحقيقات الوطنية، المكلفة بمكافحة الإرهاب، الخطوة النادرة هذا الأسبوع، المتمثلة في الإعلان عن اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"، بمن فيهم رجل يبلغ من العمر 29 عامًا، قالوا، إنه من أتباع العقل المدبر المزعوم للهجمات السريلانكية، وكان يخطط لتفجير انتحاري في ولاية كيرالا جنوب الهند.

وفي سياق متصل، قال مسؤول وكالة الاستخبارات الوطنية، ألوك ميتال، يوم الخميس، إنه شاهد ملصق "المرسلات" الإعلامي لكنه رفض التعليق عليه.