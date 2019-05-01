كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال العشرات في كازاخستان من مسيرة تحث على مقاطعة الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت الشرطة الكازاخية، اليوم الاربعاء، عشرات الأشخاص من مسيرة، انطلقت، اليوم، لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأظهرت لقطات بثتها إذاعة أوروبا الحرة، أن شرطة مكافحة الشغب اعتقلت عشرات المحتجين من الحشد في العاصمة نور سلطان ودفعتهم إلى عربات الشرطة.

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وأفادت وكالات الأنباء الروسية، أن بعض المتظاهرين في مسيرات المعارضة النادرة تجمعوا في حديقة مركزية في مدينة الماتي عاصمة كازاخستان التجارية، بينما سار آخرون في وسط العاصمة نور سلطان.

وحسب الوكالة، دعت المسيرات إلى مقاطعة انتخابات 9 يونيو الرئاسية، وهتفوا "لدينا خيار!" و"من أجل انتخابات نزيهة!"