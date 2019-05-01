كان2019..مصر تواجه غضب جماهيرها قبل انطلاق البطولة وهذه آخر قرارات اللجنة المنظمة

ضجة كبيرة تلك التي تسببت فيها الأثمنة المرتفعة لتذاكر مباريات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، خصوصا وأن اللجنة المنظمة قسمت الفئات إلى 3، وعمدت إلى مضاعفة أسعار التذاكر الخاصة بمباريات “الفراعنة”، خصوصاً وأن الطلب سيكون عليها وافر لاعتبارات عديدة.

وعادت اللجنة المنظمة للحدث القاري الذي سيجمع 24 منتخباً بدلا من 16 في بلاغ لها، مساء أمس الثلاثاء، على أنها ستقوم بمراجعة أثمنة التذاكر الخاصة بالدرجة الثالثة فقط، وليس فقط بالنسبة لمباريات المنتخب المصري، بل في جميع المباريات المنضوية تحت لواء المسابقة التي ستنطلق بداية من 21 يونيو المقبل، لتحفيز الأنصار على التنقل إلى الملاعب وإنجاح الدورة الـ 32 للبطولة الكروية.

هذا وسبق تحديد أثمنة الدرجة الثالثة في 100 جنيه مصري، والفئة الثانية مفي 300 جنيه مصري، والفئة الأولى بلغت 500 جنيها مصريا، بالنسبة للمباريات التي لا عرف مشاركة منتخب مصر المضيف للتظاهرة، أما التي سيكون فيها رفاق محمد صلاح حاضرين، فأثمنة الدرجة الثالثة أعلن أنها ستكون في حدود 200 جنيه درجة ثالثة، و400 جنيه للثانية و600 للأولى.

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وتتأهب مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليوز، لاستضافة 24 منتخباً في أهم بطولة كروية في إفريقيا، بحضور المنتخب الوطني المغربي الذي تأهل رفقة الكاميرون إلى العرس الكروي.

يشار إلى أن “الكاف” أعلن رسميا،تطبيق تقنية نظام حكم الفيديو المساعد، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر، انطلاقا من منافسات دور ربع النهائي، بتأكيد من لجنة الحكام في “الكاف”.

حسن وابيري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، أكد أن نظام “فار” سيتم تطبيقه بداية من دور الثمانية في هذه النسخة بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” .