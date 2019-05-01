العثماني: لجأت لكتب علم النفس لأتعامل مع “مسامر الميدا” والصحافة حاطة غير علينا..الحزب مسطيهم!

كشف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، على هامش كلمته، اليوم الاربعاء، خلال احتفالات نقابة الاتحاد الوطني للشغل، كواليس التوفيق على الاتفاق الثلاثي، مؤكدا أن أيادي خفية حاولت “وأده”.

واعتبر رئيس الحكومة أن “مضمون الاتفاق الثلاثي، الذي وقع 25 أبريل الماضي، مهم جدا”، قبل أن يردف: “صحيح حاجيات المغاربة تزداد مع مرور السنوات، لكن اللهم هاد شي ولا والو، خذ وطالب..”.

رئيس الحكومة أعاب على منتقذين “النفس السلبي”، قائلا: “البعض لا يعجبهم شيء، يحاولون إفشال الحوار، لكن قشبتنا واسعة”.

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وأوضح العثماني “حاولت الإسراع في التوقيع على الاتفاق الثلاثي، قبل الانتخابات، لأن البعض تسيره الحسابات السياسية، تماما مثل مع حدث في سنة 2016″، مؤكدا “”مسامر الميدا” حاولوا بكل الطرق إفشال الحوار الإجتماعي..ولجأت إلى كتب علم النفس، لكي أتعامل معهم”.

وأشار العثماني “نحن منفتحون على جميع المقترحات؛ فمهمتنا العمل على نجاح المغرب؛ فالحكومة هي بمثابة نقابة لكل من لا نقابة له”.

وخاطب العثماني، شغيلة نقابة الاتحاد الوطني للشغل، قائلا: “البعض يحاول إفشال الحزب، لكن حزبنا قوي، لا تنفع معه “التحرميات” ولا تسيره لوبيات أو هواتف”. وزاد: “الصحافة حطا غير علينا..، الحزب مسطيهم..على البعض أن يتطرق أو يتحدث عن قضايا مهمة، مثل الفقر، التعليم، الصحة، بدل فلان تشاجر مع فلان”، مستطردا “شيء عادي أن تختلف الأحزاب داخل الحكومة”.

هذا وأكد العثماني، خلال كلمته اليوم الأربعاء، أن “الحكومة قدمت خلال السنتين الماضيتين، ما لم تحققه الحكومات في عشرين سنة ماضية”.