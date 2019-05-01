- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
القدس - بواسطة محمد عز العرب -
يحاكي معرض الفنّانة التشكيليّة جيهان جبر أبو عمر "كلام الضوء، القدس عاصمة فلسطين الأبديّة"، حياة المقدسيّين؛ محاولة لتقديم تفاصيلها من خلال رسوماتها.
واستوحت اللوحات ألوانها وخطوطها من ملامح المدينة المقدّسة، وروح البطولة لدى الشباب المقدسيّين، وأصالة الشيوخ وصبر النساء؛ من خلال استعادة ذاكرتها لمدينة القدس، بعد زياراتها القليلة لها.
من خلال هذا المعرض، تقول جيهان أبو عمر إنّ هدفها هو "السعي إلى دحض الرواية الإسرائيليّة، الّتي يقدّمها الفنّانون التشكيليّون الإسرائيليّون؛ انطلاقًا من رؤيتهم الاحتلاليّة للقدس؛ كون ما قامت به هو إنتاج لوحات، تحاكي الواقع في مدينة القدس، وتحاكي أبرز الأماكن في المدينة، ومنها البلدة القديمة والمسجد الأقصى؛ لتأكيد أنّ القدس عاصمة فلسطين الأبديّة، حتّى في الفنّ التشكيليّ".
ويشمل المعرض لوحات تجريديّة عن القدس، وأسواقها، ومآذنها؛ في محاولة لتصوير الإحساس، والثقافة الفلسطينيّة، والتراث المقدسيّ.
تنشر فسحة-ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من أعمال هذا المعرض.
جيهان أبو عمر فنّانة تشكيليّة فلسطينيّة، حاصلة على المرتبة الأولى عن أفضل مشروع ثقافيّ رياديّ، عن مركزها لتعليم الفنّ التشكيليّ في نابلس، وحصلت أيضًا على جائزة أفضل رياديّة في فلسطين، وافتتحت مكتبة لبيع معدّات الرسم في قريتها "جمّاعين" أيضًا؛ لعدم توفّر هذه المعدّات بكثرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "كلام الضّور" | معرض رقميّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.