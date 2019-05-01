"كلام الضّور" | معرض رقميّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

يحاكي معرض الفنّانة التشكيليّة جيهان جبر أبو عمر "كلام الضوء، القدس عاصمة فلسطين الأبديّة"، حياة المقدسيّين؛ محاولة لتقديم تفاصيلها من خلال رسوماتها.

واستوحت اللوحات ألوانها وخطوطها من ملامح المدينة المقدّسة، وروح البطولة لدى الشباب المقدسيّين، وأصالة الشيوخ وصبر النساء؛ من خلال استعادة ذاكرتها لمدينة القدس، بعد زياراتها القليلة لها.

من خلال هذا المعرض، تقول جيهان أبو عمر إنّ هدفها هو "السعي إلى دحض الرواية الإسرائيليّة، الّتي يقدّمها الفنّانون التشكيليّون الإسرائيليّون؛ انطلاقًا من رؤيتهم الاحتلاليّة للقدس؛ كون ما قامت به هو إنتاج لوحات، تحاكي الواقع في مدينة القدس، وتحاكي أبرز الأماكن في المدينة، ومنها البلدة القديمة والمسجد الأقصى؛ لتأكيد أنّ القدس عاصمة فلسطين الأبديّة، حتّى في الفنّ التشكيليّ".

ويشمل المعرض لوحات تجريديّة عن القدس، وأسواقها، ومآذنها؛ في محاولة لتصوير الإحساس، والثقافة الفلسطينيّة، والتراث المقدسيّ.

تنشر فسحة-ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من أعمال هذا المعرض.

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جيهان أبو عمر فنّانة تشكيليّة فلسطينيّة، حاصلة على المرتبة الأولى عن أفضل مشروع ثقافيّ رياديّ، عن مركزها لتعليم الفنّ التشكيليّ في نابلس، وحصلت أيضًا على جائزة أفضل رياديّة في فلسطين، وافتتحت مكتبة لبيع معدّات الرسم في قريتها "جمّاعين" أيضًا؛ لعدم توفّر هذه المعدّات بكثرة.