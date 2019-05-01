السجن لمدة عام واحد بحق مؤسس ويكيليكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يصدر بحق مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، عقوبة قصوى مدتها عام واحد في السجن في المحكمة التي تعقد اليوم الأربعاء في محكمة ساوثوارك كراون بلندن. وصرّح قاض في جلسة سابقة أن جريمة أسانج (47 عامًا) "تستحق العقوبة القصوى".

من المقرر أن يصدر الحكم على أسانج، بتهمة الإخلال بالتزامات الكفالة في بريطانيا قبل سبع سنوات والتحصن في السفارة الإكوادورية.

وكان قد أسانج اللجوء في سفارة إكوادور بلندن في حزيران/ يونيو عام 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث كان مطلوبًا لاستجوابه بشأن اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. ويواجه معركة قانونية منفصلة ضد طلب أميركي بتسلمه. واتهمته السلطات الأميركية بالتآمر لاقتحام منظومة الكمبيوتر التابعة للبنتاغون.

وقبضت السلطات البريطانية على أسانج الشهر الماضي بعد أن ألغت الإكوادور لجوءه السياسي.

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وقد اعتذر مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، دون تحفظ عن تخطيه إجراءات الإفراج بكفالة قبل سبع سنوات، والتحصن داخل سفارة الإكوادور.

وبالخطاب الذي قرأه ممثل الادعاء مارك سامرز، قال أسانج إنه وجد نفسه أمام "ظروف مروعة"، وفعل ما اعتقد أنه الأفضل.

وصرّح سامرز للمحكمة، التي كانت مكتظة بالصحفيين وأنصار ويكيليكس اليوم الأربعاء، أن أسانج لجأ إلى سفارة الإكوادور لأنه "كان يعيش في خوف شديد ويخشى من تسليمه للولايات المتحدة".