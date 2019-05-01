"حجارة قديمة" | معرض رقميّ

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - "حجارة قديمة" هو معرض فنّ تشكيليّ، يضمّ لوحات من مدينة بيت لحم القديمة، مستوحاة من الوثائق الأرشيفيّة في أوائل القرن العشرين. يتواصل إحسان بندك بماضيه الفلسطينيّ؛ من خلال استعادة الحجارة القديمة لبيت لحم. هذا المعرض هو دعوة للسفر من خلال بيت لحم، منسيّة، تكشف عن الماضي القريب في التاريخ، ولكن بعيد المنال.
تنشر فُسْحَة-ثقافيّة فلسطينيّة بعضًا من أعمال هذا المعرض.
فنّان جرافيك، ومصمّم، ومنسّق أعمال فلسطينيّ مقيم في الأردنّ، تخرّج في "جامعة إلينوي" في شيكاغو في عام 1986، وحصل على درجة الماجستير في "الفنون التطبيقيّة"، ولديه الآن أكثر من 35 معرضًا، في الأردنّ، ولبنان، وقطر، والولايات المتّحدة، وفلسطين.
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