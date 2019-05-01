انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير خارجية قطر ينتقد تحميل الأديان "أوزار الضالين" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 03:51 مساءً - قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ إنه لا يوجد دين يدعو إلى الإرهاب، وإن الأديان كلها تدعو إلى القيم النبيلة ولا يصح تحميلها أوزار بعض "الضالين" من المنتسبين إليها.

وأضاف الوزير القطري خلال افتتاح الاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في "حوار التعاون الآسيوي"، اليوم الأربعاء، الذي انطلقت أعماله، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وتختتم الخميس، أن بلاده تدين التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في جمهورية سيريلانكا في أبريل المنصرم.

وبيّن "آل ثاني" أنّ "قارة آسيا تشكل نسبة مؤثرة في هذا العالم؛ ومن الضروري الارتقاء بمستوى العلاقات والتعاون بين كافة دول القارة الآسيوية في شتى المجالات".

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وأكّد الوزير "أن التشاور والتعاون في المجال السياسي يشكلان عاملاً مهماً في علاقاتنا إلا أن التعاون الاقتصادي والتجاري يعد حجر الزاوية في تطوير هذه العلاقات وتحقيق الازدهار والاقتصاد والتنمية المستدامة لدولنا وشعوبنا".

وفي 21 أبريل، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح"؛ ما أسفر عن مقتل 253 شخصاً وأكثر من 500 جريح، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها، ثم خرج البغدادي في 29 أبريل ليؤكد مسؤولية التنظيم عن الهجمات.

هذا وتأسس "حوار التعاون الآسيوي" في 2001، ويضم في عضويته 34 دولة، وافتتح أول اجتماعاته في تايلاند عام 2002، بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين.

