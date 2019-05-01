حاملة طائرات أمريكية عملاقة لردع التهديدات الإيرانية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمريكا توجه تحذيرا شديد اللهجة لإيران، عبر إرسالها حاملة طائرات عملاقة إلى مياه الخليج العربي، بعد تهديدات إيرانية للملاحة الدولية عقب العقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران.

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