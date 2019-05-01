بوتين يقرر تسهيل منح الجنسية الروسية لمواطني سوريا والعراق واليمن

جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، المولودين في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي.

وجاء في المرسوم المنشور على بوابة المعلومات القانونية: “تسهيل إجراءات التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية لمواطني جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، الذين ولدوا على أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا في السابق يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء”.

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كما سمح الرئيس الروسي بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطنين أوكرانيين، على الرغم من مخاوف كييف والدول الغربية من تفاقم الأزمة بين البلدين.

ونص الأمر الذي نشر الأربعاء على عدد من الفئات من المواطنين الأوكرانيين الذين يمكنهم الحصول على جواز سفر روسي بينهم خصوصا الذين يملكون أساسا تصريح إقامة روسي.

وتشمل فئات أخرى مواطنين أوكرانيين ولدوا في القرم ولكن تركوا تلك المنطقة قبل أن تضمها روسيا إليها في مارس 2014. وجاء في الأمر الذي وقعه بوتين الاثنين أن اجراءات التسريع تهدف إلى حماية “الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية”.

كان بوتين قد ذكر في قراره أنه يمنح حق التقديم للحصول على جنسية روسيا الاتحادية وفقًا للقسم 8 من المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 62 الصادر بتاريخ 31 مايو 2002 “بشأن جنسية روسيا الاتحادية”.