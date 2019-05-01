بومبيو: التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا وارد

اسماء السيد - واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاربعاء إن إدارة الرئيس دونالد ترمب مستعدة للقيام بعمل عسكري لإنهاء الأزمة في فنزويلا.

وصرح بومبيو لشبكة "فوكس بزنس" الأربعاء "كان موقف الرئيس واضحا تماما وثابتا. العمل العسكري ممكن. إذا كان ذلك ضروريا، فستقوم به الولايات المتحدة".

وهذه أبرز ردود الفعل الدولية حول الوضع في فنزويلا حيث أعلن المعارض خوان غوايدو الثلاثاء حصوله على دعم عسكريين في كراكاس حيث أعلنت الحكومة فشل "محاولة انقلاب".

الولايات المتحدة "الى جانب" الفنزويليين

وأكد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الثلاثاء ان الولايات المتحدة تقف "الى جانب شعب" فنزويلا.

ودعا جون بولتون، مستشاره للأمن القومي، كبار مسؤولي النظام ومنهم وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، الى الالتحاق بخوان غوايدو.

وكتب في تغريدة "لقد دقت ساعتك. هذه هي فرصتك الاخيرة"، مشيرا الى ان الاحداث الجارية ليست في اي حال من الاحوال "انقلابا". لكنه اعاد التأكيد ان "كل الخيارات" مطروحة للنقاش في نظر الولايات المتحدة.

روسيا تتهم المعارضة

اعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "المعارضة المتطرفة في فنزويلا لجأت مرة أخرى الى مواجهة عبر القوة"، متهمة معارضي الرئيس نيكولاس مادورو ب "تأجيج" النزاع. واضافت "من المهم تجنب الفوضى التي يمكن ان تفضي الى حمام دم"، داعية الى مفاوضات.

الأمم المتحدة تدعو إلى "الهدوء"

دعا الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "جميع الاطراف الى تجنب اللجوء الى العنف" في فنزويلا، وطلب منهم "اتخاذ تدابير فورية لاعادة الهدوء"، كما قال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

الاتحاد الاوروبي يدعو الى ضبط النفس

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان أنّ "الاتحاد الأوروبي يرفض كلّ أشكال العنف ويدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس لتفادي خسارة الأرواح وتصعيد التوتّرات".

واضافت "نؤكّد مجدّداً أنّ المسار السياسي والسلمي والديموقراطي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمات العديدة التي تواجهها البلاد".

كولومبيا تدعو إلى الوقوف "في الجانب الصحيح"

دعا الرئيس الكولومبي ايفان دوكي الجيش الفنزويلي إلى الانضمام إلى زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن أنه حصل على دعم مجموعة من العسكريين.

وكتب الرئيس الكولومبي اليميني في تغريدة على تويتر "نوجه دعوة إلى جنود فنزويلا وشعبها ليقفوا في الجانب الصحيح من التاريخ ويرفضوا الديكتاتورية واغتصاب السلطة" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو.

بوليفيا تدين "محاولة انقلاب"

كتب الرئيس البوليفي ايفو موراليس، الحليف السياسي لنيكولاس مادورو، على موقعه في تويتر "ندين بشدة محاولة الانقلاب في فنزويلا، التي قام بها اليمين الخاضع للمصالح الأجنبية".

Advertisements

اسبانيا تأمل في تجنب أي "إراقة للدماء"

دعت الحكومة الاسبانية الى تجنب اي "اراقة للدماء"، مشددة على ضرورة ان يأتي حل الأزمة من "تحرك سلمي".

كوبا تنتقد "تمرد الجنود"

ندد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل بتمرد جنود فنزويليين على حليفه نيكولاس مادورو الذي جدد له "دعمه الحازم".

رئيس نيكاراغوا يدين "غضب" و"كراهية" الولايات المتحدة

اتهم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانتفاضة. وتساءل في احتفال رسمي لماذا تكن الولايات المتحدة هذا القدر من "الغضب" و"الكراهية" ضد الثورة البوليفارية؟.

واضاف "ما الضرر الذي ألحقته فنزويلا بشعوب أميركا اللاتينية أو الولايات المتحدة؟ (...) ما عليك سوى تطبيق مبدأ تضامن اشتراكيا."

كندا تشيد بـ "شجاعة" الفنزويليين

اعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ان "كندا تنوّه بشجاعتهم وتدعو نظام مادورو إلى التنحّي الآن وإتاحة التوصّل لنهاية سلمية لهذه الأزمة وفقاً للدستور الفنزويلي".

بريطانيا تريد "حلا سلميا"

دعت الحكومة البريطانية الثلاثاء الى "حل سلمي" للأزمة، موضحة ان "نظام مادورو يجب ان يزول".

البرازيل ترى "حركة ايجابية"

اعتبر وزير الخارجية البرازيلي ارنستو اراوجو تأييد العسكريين الفنزويليين للمعارض غوايدو موقفا "ايجابيا".

أردوغان يندد بمحاولة انقلاب

كتب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تويتر "بصفتنا بلدا تصدى للانقلابات وعرف العواقب السلبية الناجمة عن الانقلابات، ندين محاولة الانقلاب في فنزويلا".

إيران "سعيدة" لفشل "محاولة الانقلاب"

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "نعتقد ان على الحكومة الدستورية في فنزويلا أن تواصل عملها". وأضاف "نحن سعداء بأن الشعب الفنزويلي قام بهزيمة الانقلاب، لكننا نواصل التشديد على الحاجة إلى الحوار كما اقترحت الحكومة. لطالما شجّعنا الحوار الفنزويلي الداخلي".

سوريا تدين "محاولة الانقلاب الفاشلة"

دانت وزارة الخارجية السورية "محاولة الإنقلاب الفاشلة" واتهمت الولايات المتحدة بالسعي لزعزعة الاستقرار في فنزويلا.