صدامات بين الشرطة ومتظاهرين في باريس

اسماء السيد - باريس: اندلعت صدامات في باريس قبل بدء المسيرة النقابية للأول من مايو بين قوات الشرطة وناشطين معادين للرأسمالية والفاشية انضموا إلى محتجي "السترات الصفراء" في أول الموكب.

وفي أجواء من التوتر الشديد، أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على بضع مئات من هؤلاء الناشطين الذين يتظاهرون مرتدين ملابس سوداء وملثمين ويعرفون بـ"بلاك بلوك" في جادة مونبارناس.

ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة. وذكر صحافي من وكالة فرانس برس أن متظاهرا أصيب بجروح في الرأس.

